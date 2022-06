Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Feuerwehreinsatz - Betrunkener in Polizeigewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag, 24.05.2022 und Dienstag, 31.05.2022 zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen in der Straße Gänsgraben geparkten Toyota. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Welzheim rückte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften in eine Behinderteneinrichtung in der Bahnhofstraße aus. Aufgrund eines technischen Defektes an der Pelletheizung hatte diese zu Qualmen begonnen, wodurch der Rauchwarnmelder aktiviert wurde. Letztlich entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

Welzheim: Vorrang missachtet

Ein 60 Jahre alter Skoda-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 15:15 Uhr beim Linksabbiegen von der Friedrich-Bauer-Straße in die Silcherstraße den Vorrang einer entgegenkommenden 80-jährige Audi-Fahrerin und kollidierte mit dieser. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Fellbach: Von Straße abgekommen

Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW SUV befuhr am Mittwoch gegen 00.15 Uhr den Gotthilf-Volzer-Weg in Richtung Fellbach. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Auto, schleuderte, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in angrenzende Weinreben. Am Pkw BMW entstand Totalschaden, der auf 25.000 Euro beziffert wurde.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Hölderlinstraße Ecke Sebastian-Bach-Straße ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Unfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Transit hatte die Vorfahrtsregel missachtet und stieß mit einer Opel-Fahrerin zusammen, die den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Betrunkener musste in Polizeigewahrsam

Wegen seiner Aggressivität musste am Dienstagvormittag ein 48-jähriger Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der stark betrunkene Mann geriet gegen 9.40 Uhr mit seiner Nachbarschaft in Streit. Zudem warf er einen Stuhl von seinem Balkon. Weil er von den alarmierten Beamten nicht beruhigt werden konnte, musste er zur Ausnüchterung in die Arrestzelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell