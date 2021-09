Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wegen Benzinmangels liegen geblieben; Smart blockiert Fahrbahn ohne Absicherung; Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in Straßenverkehr aufgenommen; gefährdete Autofahrer gesucht

Am frühen Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, meldeten mehrere Anrufer, dass ein Smart die rechte Spur der B 38, in Höhe Gorxheimer Straße in Richtung Weinheim blockiere. Vom Fahrer sei weit und breit nichts zu sehen. Aufgrund der geringen Absicherung des Pannenfahrzeuges lediglich mit Warnblinkanlage (aufgrund der Sonneneinwirkung nicht erkennbar), sei es bereits zu mindestens zwei gefährlichen Verkehrssituationen/Ausweichmanövern gekommen.

Während der ersten Ermittlungen vor Ort, kam der 19-Jährige Fahrer des Smart wenige Minuten später mit einem Benzinkanister zurück und gab an, wegen Benzinmangels liegen geblieben zu sein.

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich der junge Mann nun verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die dem roten Smart in gefährlicher Art und Weise ausweichen mussten, werden als wichtige Zeugen gesucht.

Zeugenhinweise bitte an das Autobahnpolizeirevier MA-Seckenheim, Tel.: 0621/47093-0.

