POL-HAM: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Münsterstraße am Freitag, 10. Dezember, gegen 16:50 Uhr, verletzte sich ein Fahrradfahrer aus Hamm leicht.

Ein 15-jähriger und ein 27-jähriger Radfahrer aus Hamm befuhren die dort befindliche Unterführung als es in dieser zu einem Zusammenstoß beider kam. Der 15-jährige Fahrradfahrer verletzte sich in Folge der Kollision leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht - nach einer ambulanten Behandlung wurde er wieder entlassen. (ds)

