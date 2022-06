POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Ilshofen: Auffahrunfall Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die L2218 von Wolpertshausen in Richtung Crailsheim. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 19-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Gaildorf: Unfall an Einmündung Eine 45-jährige ...

