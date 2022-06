Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Tablet und Bargeld entwendet

Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 13 und 18 Uhr aus einem Fahrzeug, welches in der Radgasse abgestellt war, ein Tablet und Bargeld. Der 36-jährige Besitzer der Gegenstände bemerkte den Diebstahl erst am Abend. Der Wert des Tablets beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen - 5000 Euro Sachschaden

Von einem Firmengrundstück kommend fuhr eine 47-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr mit ihrem Mercedes Benz auf die Carl-Zeiss-Straße ein. Hierbei übersah sie den Porsche einer 36-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er vermutlich beim Ausparken einen in der Bahnhofstraße vor einem Sonnenstudio geparkten Mercedes Benz beschädigte.Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den etwa 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters am Donnerstagnachmittag verursachte. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mazda die Königsberger Straße, von wo aus er nach rechts in die Brünner Straße abbog. Zeitgleich bog der Scooter-Faher von der Brünner Straße kommend, in die Königsberger Straße ein, wobei er die Kurve schnitt und den Mazda im Frontbereich beschädigte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines BMW ein, der in diesem Zeitraum auf dem Schotterparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeuge streiften sich

Im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Rötenbergstraße streifte eine 64-Jährige mit ihrem VW Passat am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr den BMW einer 53-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 40-Jährige ihren VW Golf am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr an der Einmündung Julius-Bausch-Straße / Burgstallstraße anhalten. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: 20.000 Euro Schaden

Bereits am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr ereignete sich auf der B 19 zwischen den Abfahrten Oberkochen-Nord und Unterkochen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Eine 22-Jährige hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende Volvo verkehrsbedingt seine Fahrgeschwindigkeit verringern musste und war mit ihrem Mercedes Benz aufgefahren. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 49 Jahre alte Volvo-Fahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Unbekannte verursachten am Donnerstag einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie einen BMW zerkratzten, der im Stauffenbergring abgestellt war. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Einparken seines Seat beschädigte ein 74-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr einen in der Vorderen Pfarrgasse abgestellten Skoda, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Radlerin gestürzt

Eine 61-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr den Fuß-Radweg von der Moltkestraße in Richtung Herlikoferstraße. Hier stürzte sie in einer Kurve, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Die 61-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Lorch: Bürocontainer aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr, und Donnerstagmittag, 13.30 Uhr, brachen Unbekannte das Fenster eines Bürocontainers auf dem Wertstoffhof in der Maierhofstraße auf und wendeten aus dem Container ein Kassenmäppchen mit 270 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker, als er einen in der Ziegelbergstraße abgestellten Lkw streifte. Die Beschädigungen entstanden zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagmorgen 7.30 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 11.000 Euro Sachschaden

Ein 59-Jähriger fuhr am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Ford auf der Graf-von-Soden-Straße rechts an einem Lkw vorbei, da er irrtümlicherweise davon ausging, dass dieser nach links abbiegen wird. Der 60-jährige Lkw-Fahrer hatte indes lediglich weit ausgeholt, um nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Lorch-Weitmars: In Büro eingebrochen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag hebelten Unbekannte die Türe eines Büros in der Kiesäckerstraße auf und entwendeten anschließend vorgefundenes Bargeld. Der Versuch der Täter, einen Tresor aufzuhebeln misslang. Auch ein zweiter Tresor konnte von den Einbrechern nicht geöffnet werden. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. In der Nähe des Tatorts wurde ein schwarzes Mountainbike SR Suntour D4x, Spot Edition aufgefunden, das evtl. von den Unbekannten dort zurückgelassen wurde und möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Iggingen: Über Verkehrsinsel gefahren

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 50-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr verursachte, als er mit seinem Sprinter aus Unachtsamkeit über eine Verkehrsinsel auf der Landesstraße 1157 fuhr.

Waldstetten: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Ford Transit die Landesstraße 1159 zwischen Wißgoldingen und Rechberg. Am Fahrbahnrand war zu dieser Zeit ein Fahrzeug der Straßenmeisterei abgestellt, welches deutlich durch Signalleuchten erkennbar war. Der 70-Jährige musste wegen Gegenverkehrs hinter diesem Fahrzeug anhalten, wobei er eigenen Angaben zufolge, versehentlich auf das Gas- statt auf das Bremspedal trat und auf das Fahrzeug der Straßenmeisterei auffuhr. Nach dem Unfall war der Pkw des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf rund 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell