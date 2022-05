Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto unverschlossen - Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots)

Wir sagen es immer wieder: Bitte schließen Sie Ihr Auto ab! Egal, wo Sie es abstellen! Und egal, wie lange es dort steht! Soll heißen: Selbst wenn Sie Ihr Fahrzeug vor Ihrer eigenen Haustür abstellen und nur "kurz" im Haus etwas holen - auch dann sollten Sie den Wagen verriegeln!

Warum? - Ganz einfach erklärt: Um es Dieben möglichst schwer zu machen, an Ihr Eigentum zu kommen! Den Langfingern genügt nämlich schon ein kurzer Moment, um festzustellen, ob ein Auto offen ist, die Tür zu öffnen und sich etwas aus dem Innenraum zu greifen, was dort herumliegt.

In der Dresdener Straße hatte ein Mann am Wochenende seinen Pkw über Nacht in der Hofeinfahrt unverschlossen abgestellt. Am nächsten Tag musste er feststellen, dass unbekannte Täter aus dem Wageninneren eine Umhängetasche gestohlen haben, in der sich auch der Geldbeutel des Betroffenen befand.

Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben - es war ihm niemand aufgefallen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr. |cri

