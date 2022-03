POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Dudenhofen (ots) - Am Sonntag den 06.03.20222 gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner, dass Jugendliche in der Mozartstraße in Dudenhofen Außenspiegel an parkenden Pkw abtreten würden. Die alkoholisierten Jugendlichen konnten schließlich durch die eingesetzten Beamten kontrolliert und als Täter identifiziert werden. Durch die Beamten konnte bei Nachschau lediglich an einem Pkw ein Schaden festgestellt werden. Die ...

mehr