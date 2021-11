Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus/Sachbeschädigung=Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Burgstr. 13- 15. Zeit: Sonntag, 21.11.2021, 01:00 Uhr -- 07:00 Uhr (Meldezeit). Bisher unbekannte Täter machten sich an den Pflanzkübeln der Burgstr. zu schaffen und rissen die dort befindliche und eingepflanzten Blumen und Tannzweige aus den den Kübeln. Erde, Zweige und Blumen wurden auf die Fahrbahn der Burgstraße geworfen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 40.-Euro geschätzt und das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, bittet um Zeugenhinweise. Wer also am Sonntag in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen in der Burgstr./Am Plan wahrgenommen hat, möge sich bei der Polizei Bad Gandersheim melden.

