POL-HI: Verkehrsunfall in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 07.09.2021 gegen 12:35 Uhr kam es in Elze beim Kreisverkehr am Freibad zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte für den die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 31 Jahre alter Toyota Fahrer fuhr von der Hauptstraße kommend in den Kreisverkehr. Ein 62-jähriger Audi Fahrer beabsichtigte über die Löwentorstraße in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah dieser den schon im Kreisverkehr fahrenden Toyota Fahrer, woraufhin es zum Unfall kam. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten werden nun Zeugen gesucht. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/93030.

