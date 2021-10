Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Von der Fahrbahn abgekommen

Legden (ots)

Leichte Verletzungen haben die beiden Insassinnen eines Autos am Mittwoch in Legden bei einem Unfall erlitten. Eine 18-jährige Heekerin war gegen 11.20 Uhr auf der Landesstraße 574, Bereich Steinkuhle, aus Richtung Holtwick kommend in Richtung Heek unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Er geriet ins Schlingern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin, ebenfalls aus Heek, kamen per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit; die Höhe des Sachschadens stand bei der Unfallaufnahme noch nicht fest.

