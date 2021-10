Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen bog eine 81 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 10.10 Uhr von der Straße In der Ziegelheide nach links auf die Blücherstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer 52 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Bocholt, die nach dem bisherigen Ermittlungstand ihrerseits von der Blücherstraße nach links auf die Straße In der Ziegelheide abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte die 52-Jährige zwecks ambulanter Behandlung ins Bocholter Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

