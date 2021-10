Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt (ots)

In der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr, drangen Einbrecher auf noch nicht bekannte Art und Weise in ein Vereinsheim im Bereich des Kreisverkehrs "Burloer Weg/Eintrachtstraße/Augustastraße" ein. Entwendet wurde Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell