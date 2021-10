Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - TV-Geräte entwendet

Zeugen gesucht

Isselburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstag in Isselburg-Anholt drei Fernsehgeräte aus einem Geschäft gestohlen. Zu der Tat kam es gegen 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Lindners Feld. Eine Zeugin und ein Zeuge hatten das Geschehen beobachtet und einen Mitarbeiter verständigt. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

