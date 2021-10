Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sprayerinnen erwischt

Bocholt (ots)

Eine Strafanzeige eingehandelt haben sich in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt eine 18-Jährige und eine 19-Jährige. Polizeibeamten waren die beiden nahe einer Schule am Schleusenwall aufgefallen. Sie versteckten sich hinter Blumenbeeten, wo die Beamten sie jedoch entdeckten. Wie sich herausstellte, hatten die beiden jungen Frauen einen Mülleimer und eine Sitzbank mit Farbe besprüht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

