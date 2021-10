Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Spiegel-Kollision im Baustellenabschnitt

Borken (ots)

Mit den Außenspiegeln zusammengestoßen sind am Dienstag in Borken zwei Lkw. Dazu kam es gegen 14.00 Uhr auf der Heidener Straße in einem Baustellenabschnitt. Eines der beteiligten Fahrzeuge entfernte sich. Dabei soll es sich um einen aus Richtung Heiden kommenden Lkw der Marke Mercedes, 7,5-Tonner, mit blauem Strich im Frontbereich und einer grauen Ladefläche gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell