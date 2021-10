Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Dacia Duster beschädigt

Emmerich-Elten (ots)

Am Montag (27. September 2021) zwischen 06:30 und 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Dacia Duster, der am Straßenrand der Klosterstraße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden vorne links am Radkasten. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

