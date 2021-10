Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Straftaten geklärt

Bocholt (ots)

In der ersten Oktoberhälfte suchten Kriminalbeamte im Rahmen von Ermittlungen einen 18-jährigen Bocholter auf. Dabei wurde der polizeibekannte Mann wurde mit einem gestohlenen Fahrrad und einer Schreckschusswaffe angetroffen.

Er wurde vorläufig festgenommen und in der Vernehmung räumte der 18-Jährige ein, zusammen mit unterschiedlichen Mittätern (drei jugendliche Bocholter) mehrere Straftaten begangen zu haben. Dazu zählen ein Geschäftseinbruch auf der Werther Straße (01.10.), ein Einbruch in den Container eines Testzentrums am Krankenhaus (17.09.), ein Einbruch in das Pfarrhaus St. Paul (27.09.) und ein Einbruch in das Berufskolleg am 24.09.2021. Auch das Schießen mit einer Schreckschusswaffe auf Passanten am 30.09.2021 (Hohenzollernstraße und Lowicker Straße) geht auf das Konto der Gruppe.

Gegen den geständigen 18-Jährigen ist im November bereits eine Hauptverhandlung angesetzt.

