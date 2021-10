Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automaten-Sockel ausgegraben

Ahaus (ots)

Erneut haben sich Unbekannte in Ahaus an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Der aktuelle Fall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch an der Kivitstegge, wo die Täter den Sockel des Automaten ausgruben. Das Gerät lag bereits zum Abtransport bereit. Möglicherweise haben sich die Diebe jedoch bei ihrem Vorgehen gestört gefühlt, so dass sie davon abließen. Wie berichtet, war es zu einem ähnlich gelagerten Fall in der Nacht zum Dienstag an der Ecke Coesfelder Straße/Tückingstraße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

