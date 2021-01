Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Automat aufgebrochen; Autoscheiben eingeschlagen; Mercedes verkratzt; Schreckschusswaffe verursacht Glasschaden; Jacken gestohlen; Berauscht gefahren; Unfallflucht

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Automat am Trojedamm aufgebrochen

Diebe versuchten den Parkscheinautomaten auf dem Aqua-Mar-Parkplatz am Trojedamm aufzubrechen. Dan dem Automaten entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Unbekannte hatten zunächst die äußere Verkleidung abgehebelt und dann erfolglos versucht, an die innenliegende Geldkassette zu kommen. Wer hat zur Tatzeit zwischen Montag, 28. Dezember 2020 und Montag 04. Januar Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Simtshausen - Autoscheiben eingeschlagen

Zwei Scheiben eines roten VW Transporters gingen zu Bruch. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatzeit war zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 31. Dezember und 09 Uhr am Montag, 04. Januar. Der Transporter stand in der Mitteldorfstraße. Unbekannte zerstörten eine Scheibe auf der Fahrerseite und die Scheibe der Schiebetür auf der Beifahrerseite. Aus dem Auto fehlt nichts. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Mercedes verkratzt - Schaden: 9396 Euro!

Der Mercedesbesitzer ließ zunächst den durch mutwilliges Verkratzen entstandenen Lackschaden reparieren und erstattete dann eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung. An dem weißen C-Klasse Daimler entstand demnach ein Schaden von 9396 Euro. Das Auto stand zur Tatzeit von Donnerstag auf Freitag, 18. Dezember 2020, zwischen 20.30 und 07.30 Uhr in der Straße Im Sohlgraben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Aufgesetzte Schreckschusswaffe führt zu Glasschaden

Die Spuren an der Scheibe der Stadthalle Wetter waren ziemlich eindeutig. Durch das Aufsetzten und Betätigen einer Schreckschusswaffe entstand an der Scheibe ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hier steht nicht "nur" eine Sachbeschädigung im Raum, sondern auch ein Verstoß gegen das Waffenbesetz. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 24. Dezember 2020 und Samstag, 02. Januar, 13 Uhr. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Jacken gestohlen

Aus seinem Koffer stahl ein Dieb zwei Daunenjacken im Gesamtwert von 400 Euro. Der Koffer stand ursprünglich im fünften Stock vor dem Appartement eines Studentenwohnheims in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Diebstahl war am Sonntag, 03. Januar, zwischen 10 und 19 Uhr. Die Suche nach dem verschwundenen Koffer endete im sechsten Stock. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Medikamenteneinfluss bei Autofahrerin

Es sind nicht nur der Alkohol oder Drogen, sondern oftmals auch Medikamente, die einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben. Bei der Einnahme von Medikamenten empfiehlt sich daher dringend das Lesen des Beipackzettels. Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag, 04. Januar in Rauschenberg einen Pkw und musste der 32-jährigen Fahrerin die Weiterfahrt untersagen und bei ihr eine Blutprobe veranlassen. Sie fuhr das Auto, obwohl sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand, nach deren Einnahme man nicht Autofahren darf.

Neustadt -Drogentest bei E-Scooter Fahrer positiv

Mit dem E-Scooter war verkehrsrechtlich wohl alles in Ordnung. Allerdings stand der 27-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss. Der am Montag, 04. Januar, gegen 17.20 Uhr in Neustadt durchgeführte Drogentest reagierte positiv, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und eine Blutprobe veranlasste.

Wetter - Unfallflucht am Klosterberg

Am Silvestertag 2020 kam es in der Straße Klosterberg zwischen 09.15 und 13.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem mit der Front Richtung Marktplatz am rechten Fahrbahnrand im Klosterberg geparkten blauen Skoda Rapid entstand an der linken Seite ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Nach den Spuren kam es beim Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand zu dem Unfall. Auch am verursachenden Fahrzeug, einem hellen, eventuell hellblauen Fahrzeug, müssten korrespondierende Schäden erkennbar sein. Wo steht seit dem 31. Dezember 2020 ein solches, frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

