Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Einbruchversuche in einer Straße in Windberg

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Vier Einbruchversuche in einer Straße in Windberg sind der Polizei Mönchengladbach am Mittwoch, 25. November, in den Nachmittagsstunden angezeigt worden.

Unbekannte Täter hatten an Haus-, Balkon- oder Terrassentüren von Einfamilienhäusern Hebelspuren hinterlassen. Möglicherweise sind die Taten schon an den vorangegangenen Tagen begangen worden.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell