POL-NOM: Mofa gefahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (urb) Am 19.11.2021, gegen 16:45 Uhr, wird ein 46jähriger Mofafahrer aus Uslar in der Uslarer Straße in Bodenfelde kontrolliert. Ein Drogenvortest verläuft positiv. Aus diesem Grund wird dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt, da der Verdacht besteht, dass der Beschuldigte die Drogen zuvor illegal erworben und besessen hat.

