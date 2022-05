Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Explosion im Gartenschuppen nach misslungenen chemischen Experimenten +++ Keine Verletzten +++ Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Am frühen Sonntagabend (01.05.) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Kirchstraße aus, nachdem zuvor gegen 17:15 Uhr die Meldung eingegangen war, es habe eine Explosion in einem Geräteschuppen gegeben. Es wurde festgestellt, dass ein Gartenschuppen auf einem Grundstück im Bereich eines Einfamilienhauses Schäden im Dachbereich aufwies. Dachziegel waren teilweise 80 m weit verstreut. Das Mauerwerk hingegen war intakt. Es stellte sich heraus, dass der 21 Jahre alte Sohn der Familie den Schuppen nutzt und hier offenbar chemische Experimente zur Herstellung von Böllern durchgeführt hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Hinweise auf terroristische Hintergründe liegen nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

