POL-CE: Bergen - Vermisste 15-Jährige wohlbehalten wieder da! Suchmeldung wurde gelöscht

Celle (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (27.04.) hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Imbiss am Bahnhof in Unterlüß auf und stiegen in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie sämtliche Tageseinnahmen sowie das Geld aus zwei Spielautomaten. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Tatzeit zwischen 00:30 und 00:45 Uhr liegen dürfte. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise von ...

