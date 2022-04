Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Weißer BMW entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Autodiebe entwendeten in der vergangenen Nacht (zu Mittwoch, 27.04.), zwischen 22:00 und 02:40 Uhr einen sieben Jahre alten weißen BMW 116 i. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Diebstahls unter einem Carport in der Straße "Am Weinberg" abgestellt. Das Fahrzeug verfügt über das sogenannte "Keyless go-System". Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer zur Entwendung genutzt haben. An dem BMW im Wert von ca. 10.000 EUR sind die amtlichen Kennzeichen CE- L... angebracht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141/277-215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell