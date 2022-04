Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle /Höfer

Hambühren - Einbrüche und Vandalismus

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Dienstag, 26.04.2022) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Gebäuden in Stadt und Landkreis Celle. Betroffen waren zwei Kindergärten in Hambühren und Höfer. Hier wurden diverse Schäden an Tüten und Schränken angerichtet und eine Gitarre gestohlen. In der Ströherstraße wurde eine Maschinenbaufirma aufgesucht, Computerbildschirme zerschlagen und ein Getränkeautomat aufgehebelt. Betroffen waren außerdem ein Orchideenzentrum im Tannholzweg sowie ein Café in der Fuhrberger Straße. Ob die Täter hier etwas stahlen, ist noch unbekannt. Insgesamt richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

