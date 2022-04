POL-CE: Celle - Wer hat die rote Ampel missachtet? Zeugen nach Unfall gesucht

Celle (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in der Sägemühlenstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Büro und entwendeten einen Laptop. Anschließend verstopften sie im Sanitärbereich Toiletten und Waschbecken. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen untern Telefon 05144//495460. ...

