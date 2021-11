Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung 2 zu Raubüberfall auf Tankstelle - Zeuge gesucht!

Mönchengladbach (ots)

Wie berichtet, ereignete sich am Freitagabend, 5. November ein Raubüberfall in einer Aral-Tankstelle an der Liedberger Straße in Giesenkirchen. Aktuellen Ermittlungen zufolge hat sich zur Tatzeit ein Mann an den Zapfsäulen vor der Tankstelle aufgehalten, um seinen Kleinwagen zu betanken. Offensichtlich sah der Mann dem Täter nach, als dieser aus dem Verkaufsraum flüchtete.

Die Polizei Mönchengladbach bittet diesen Zeugen um Mithilfe und Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02161-290. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls ebenfalls auf dem Tankstellengelände oder im Verkaufsraum aufgehalten haben und noch nicht als Zeugen erfasst worden sind, mögen sich ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer melden.

Der Täter, der den Verkaufsraum der Tankstelle gegen 21.05 Uhr betrat und unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld erpresste, wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe, muskulöse Statur, OP-Maske, schwarzer Kapuzenpullover, Baseballkappe mit hellblauem Schirm, schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe. Mit der Beute in einer Plastiktüte floh er in unbekannte Richtung. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell