POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 10.08.2022:

Peine (ots)

Beschädigte und aufgebrochene PKW am Bahnhof in Vöhrum

Gleich drei beschädigte Fahrzeuge stellten Zeugen am Morgen des 10.08. am Bahnhof in Vöhrum fest und informierten gegen 06:30 Uhr die Polizei in Peine. Bei zwei Opel und einem Mercedes sind die Fahrzeugscheiben zerstört worden. Aus mindestens einem Auto sind Gegenstände entwendet worden. Der Tatzeitraum dürfte sich in den frühen Morgenstunden des Tages bewegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen.

