POL-NI: Sperrung der B 65 nach zwei Verkehrsunfällen

Nienburg (ots) - (Haa) Am Samstag (18.06.2022) befuhr eine Nienburger Funkstreifenwagenbesatzung gegen 04:25 Uhr den Berliner Ring. In Höhe der Kreuzung Hannoversche Straße fiel den Beamten ein Radfahrer auf, der während seiner Fahrt beinahe mit einem der dortigen Ampelmaste zusammengeprallt wäre. Die Polizisten konnten den in Schlangenlinien fahrenden 60-Jährigen auf seinem Pedelec kurz darauf anhalten und ...

