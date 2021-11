Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in ein Wohnhaus in Brake

Am 18. November 2021 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Theodor-Storm-Straße in Brake ein. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter nach Diebesgut durchsucht. Ob es zu Entwendungen gekommen ist, ist ebenso wie die entstandene Schadenshöhe, bislang unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

