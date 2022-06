Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum: Polizei kontrolliert am Heye Glas See - 76 Parkverstöße festgestellt

Nienburg

Haa) Die heißen Temperaturen am Wochenende sorgten auch für ein erhöhtes Besucheraufkommen am Husumer Heye Glas See. Da die Parkmöglichkeiten an dem an der Landesstraße 370 zwischen Husum und Rehburg gelegenen See begrenzt sind, wichen viele Besucher verbotswidrig mit ihren Pkw auf nicht ausgewiesene Parkflächen wie Wirtschaftswege oder den Fahrbahnrand der Landesstraße aus.

Die Polizei in Stolzenau war an diesem Samstagnachmittag (18.06.2022) durch den dortigen Sicherheitsdienst verständigt worden. In Summe zählten die Beamten gegen 13:30 Uhr 76 Parkverstöße. Die Anzahl betraf allerdings nur die am Fahrbahnrand der Landesstraße 370 parkenden Fahrzeuge.

"Wir stehen mit dem Sicherheitsdienst im engen Kontakt. Unser Streifenteam hat an diesem Mittag vor Ort unterstützt und die verbotswidrig am Fahrbahnrand der L370 parkenden Fahrzeuge überprüft.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Die in den Wirtschaftswegen, Zufahrten und auf dem Grünstreifen parkenden Pkw wurden durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgenommen. Auch hier konnte eine ähnlich hohe Anzahl an Parkverstößen festgestellt werden. "

Gegen die "Falschparker" wurden jetzt entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

"Mit unseren Kontrollen möchten wir den Besucherinnen und Besuchern nicht den Spaß an ihrem Ausflug nehmen. Durch die widerrechtlich abgestellten Fahrzeuge kann es zu gefährlichen Situationen im öffentlichen Straßenverkehr kommen. Außerdem wird Rettungskräften bei einem Einsatz das Durchkommen erschwert bzw. erst gar nicht möglich gemacht!", so Haase.

Die Polizei weist nochmals drauf hin, dass das Parken außerhalb der ausgewiesenen Parkflächen untersagt ist.

