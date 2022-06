POL-NI: E-Bike-Fahrer, alkoholisiert, stürzt und verletzt sich ohne Fremdeinwirkung

Rinteln (ots) - (ne) Am Freitag, 17.06.2022 gegen 23:26 Uhr, versuchten drei bisher unbekannte männliche Täter im Alter von ca. 20 Jahren in der Seetorstraße bei der dortigen Tankstelle einem 16-jährigen Rintelner das Fahrrad zu entreißen. Dies gelang nicht und das Opfer konnte fahrenderweise entkommen. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln ...

