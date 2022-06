POL-STH: Diebstahl eines Notfallrucksacks des Rettungsdienstes - Zeugen gesucht

Rinteln (ots) - (ne) Durch bisher unbekannte Täter wurde in der Nacht von Donnerstag, 16.06.2022 auf Freitag, 17.06.2022 ein Schaukasten am Kino-Center in Rinteln an der Konrad-Adenauer-Straße beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: ...

