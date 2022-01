Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Vorfahrt genommen - zwei Verletzte, zwei Autos mit Totalschaden und ein kaputtes Verkehrsschild

Duisburg (ots)

Ein 34-Jähriger hat am Mittwochmittag (12. Januar, gegen 12:15 Uhr) mit seinem Citroen auf der Gottliebstraße einen Unfall verursacht. Er achtete an der Kreuzung zur Theresenstraße (rechts vor links) nicht darauf, ob von rechts ein anderes Auto kommt und nahm einem Renault die Vorfahrt. Die Folgen: Beide Autos stießen zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls jeweils noch gegen eine Mauer und gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Keines der Autos war nach dem Unfall noch fahrbereit. Die Fahrer kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

