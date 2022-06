Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Bushaltestellenhäuschen

27318 Hoya, Auf dem Kuhkamp (ots)

(ber) Am 20.06.2022 gegen 19:47 Uhr kommt es an einem Bushaltestellenhäuschen bei dem Schulzentrum in 27318 Hoya, Auf dem Kuhkamp 1 zu einer Sachbeschädigung. Vier männliche Personen werden durch Zeugen dabei beobachtet, wie diese mutwillig eine Glasscheibe des Bushaltestellenhäuschens zerstören und dann fußläufig in Richtung der Von-Kronenfeldt-Straße flüchten. Die vier Personen seien augenscheinlich in jugendlichem Alter gewesen, eine Person habe eine auffällige, rote Jacke getragen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 1500 Euro. Weitere Zeugen / - innen die Angaben zum Tathergang und den vier männlichen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 bei dem Polizeikommissariat Hoya zu melden.

