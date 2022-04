POL-FR: Lörrach: zwei E-Bikes in Haagen gestohlen

Freiburg (ots) - In Wyhlen in der Ritterstraße wurde am Donnerstag, 14.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, ein graues Rennrad der Marke Corratec gestohlen. Das Rennrad stand vor einem Reihenhaus und war dort an einen Vordachpfosten angeschlossen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900 (24 h), sucht Zeugen, welche diesbezüglich ...

