Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 16.04.2022, stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Brühl" das Fehlen einer roten Schmuckschatulle fest. Bislang ist noch nicht bekannt wie die Unbekannten in das Haus gelangten. Auch könnte die Tat schon ein paar Tage zurückliegen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder unter der E-Mail loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell