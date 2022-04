Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Heißes Fett löst Brand aus

Freiburg (ots)

Mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften rückten am Dienstag, 19.04.2022 gegen 20.20 Uhr die Feuerwehr Lauchringen in die Sudetenstraße aus um einen Brand zu löschen. Hier hatte eine Mieterin in ihrer Einliegerwohnung einen Topf mit Öl auf das Kochfeld gestellt um Pommes Frites zuzubereiten. Sie verließ die Küche und kurz darauf brach das Feuer aus. Der Vermieter mit seiner Familie, welche im gleichen Haus wohnen, bemerkten dies, stellten den Strom ab und verließen das Haus. Der Brand in der Küche breitete sich nicht weiter aus und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzte wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 30000 Euro. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte vom Rettungsdienst vor Ort.

