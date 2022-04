Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/ Reckingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Der Rollladen eines Fensters in der Straße Straßbündten wurde von Unbekannten zwischen Sonntag, 17.04.2022 und Montag, 18.04.2022 nach oben geschoben. Anschließend wurde das Fenster eingeschlagen und sich somit Zugang zur Wohnung verschafft. Die Schubladen und Schränke im Esszimmer und Schlafzimmer wurden durchsucht. Zur Einbruchszeit war der Wohnungsinhaber nicht anwesend. Der entstandene Sachschaden und der Diebstahlschaden sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei (07741/83160) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Straßbündten gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

