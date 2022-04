Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall mit Pedelec

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der L 186 zwischen Waldkirch und Buchholz zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pedelec-Fahrers. Der Fahrer des mit Motorkraft unterstützten Fahrrades war unterwegs von Waldkirch aus in Richtung Emmendingen. Nach der Brücke der B 294 beabsichtigte er nach links in Richtung Suggental abzubiegen und kollidierte beim Abbiegevorgang frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision wurde der 1953 geborene Pedelec-Fahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Auch der 1947 geborene Autofahrer musste in medizinische Behandlung übergeben werden. Den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

