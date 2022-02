Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungstür aufgehebelt

Gummersbach (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Taubenweg in Gummersbach-Bernberg ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (21. Februar) eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr abends und 9:30 Uhr am Montagmorgen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Haus und hebelten dort im Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden die Einbrecher Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

