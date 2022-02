Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkalkuliert - auf gesperrter Strecke verunfallt

Radevormwald (ots)

Die Sperrung der B 483 in Radevormwald hat am Dienstagmorgen (22. Februar) ein Autofahrer aus Ennepetal ignoriert; die Fahrt endete mit einem beträchtlichen Schaden an einer quer liegenden Fichte.

Gegen 04.40 Uhr wollte ein Autofahrer aus Ennepetal die B 483 von Radevormwald-Grüne aus in Richtung Wellringrade befahren. Die Strecke war wegen umgestürzter Bäume noch gesperrt, was den 38-Jährigen aber nicht davon abhielt, sein Glück zu versuchen. Dabei war er zudem so schnell unterwegs, dass er eine quer auf der Fahrbahn liegende Fichte zu spät erkannte. Der Wagen prallte mit so großer Wucht gegen den Baum, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Neben dem Schaden an dem Wagen wird für den 38-Jährigen auch noch ein Bußgeld fällig. Er überstand den Unfall unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell