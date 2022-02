Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf Glätte

Lindlar (ots)

Auf der L 302 bei Lindlar-Felsenthal sind am Montagmorgen (21. Februar) zwei Autos frontal zusammengestoßen, nachdem der Wagen einer 20-Jährigen auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen war.

Die Gummersbacherin war gegen 07.15 Uhr von Engelskirchen-Neuremscheid in Richtung Lindlar-Kaiserau gefahren und im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, wo ihr eine 34-jährige Autofahrerin aus Lindlar entgegenkam. Bei der Kollision der Autos zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu, die eine ambulante Versorgung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Autos waren beide so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine hinter der 34-Jährigen fahrende Autofahrerin musste zudem nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit den verunfallten Autos zu verhindern; an ihrem Fahrzeug entstand lediglich geringer Schaden.

