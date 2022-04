POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Brennende Gelbe Säcke

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der L 186 zwischen Waldkirch und Buchholz zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pedelec-Fahrers. Der Fahrer des mit Motorkraft unterstützten Fahrrades war unterwegs von Waldkirch aus in Richtung Emmendingen. Nach der Brücke der B 294 beabsichtigte er nach links in Richtung Suggental abzubiegen und kollidierte beim Abbiegevorgang ...

