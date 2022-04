Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Die A 98 befuhr am Dienstag, 19.04.2022 gegen 18.00 Uhr eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem BMW von Waldshut kommend in Richtung Bad Säckingen. Auf dem zweispurigen Teilstück in Höhe Laufenburg setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an und wechselte auf die Überholspur. Dabei kam es zur Kollision mit einem Hyundai, welcher sich bereits auf der Überholspur befand und laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit herannahte. Aufgrund der Zeugen und der Spurenlage besteht der Verdacht, dass der 22 Jahre alte Hyundai-Fahrer erheblich zu schnell gefahren war. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, blieben aber augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Hyundai 15000 Euro. Die Feuerwehr Laufenburg war mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Fahrbahn ab.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell