Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Berauscht mit zu schnellem E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots)

Am 31.10.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Einen Urintest verweigerte der 24-Jährige. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der E-Scooter des jungen Mannes genauer in Augenschein genommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser eine Höchstgeschwindigkeit von fast 70 km/h erreichen konnte. Aufgrund dessen wurde der E-Scooter sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen, welcher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheitsfahrt gem. § 24a StVG eingeleitet. Der junge Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten.

