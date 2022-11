Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken festgefahren

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.10.2022 gegen 19:00 Uhr versuchte ein 45-Jähriger mit seinem Transporter auf der L516 zwischen Neustadt und Mußbach zu wenden. Hierbei fuhr er sich jedoch fest und beschädigte den dortigen Grünstreifen. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 3,09 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens am Grünstreifen muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell