POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Grünstadt (ots) - Am 31.10.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Einen Urintest verweigerte der 24-Jährige. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der ...

