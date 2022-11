Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelec entwendet - Eigentümer/in gesucht

Haßloch (ots)

Am Morgen des 01.11.2022 fand eine Spaziergängerin auf einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung des Rohrweiherwegs in Niederkirchen ein Pedelec der Marke Cube (Jugendrad). An dem Pedelec wurde gewaltsam der Akku entfernt und entwendet. Aktuell steht der Eigentümer des Pedelecs nicht fest. Der oder die Geschädigte, sowie Zeugen, die Hinweise zu dem aufgefundenen Pedelec geben können, können sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer: 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de melden.

