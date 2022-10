Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Randalierer gehen auf Reisende los

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei junge Männer randalierten vergangene Samstagnacht auf Sonntagnacht (23.10.2022) am Bahnhof Bad Cannstatt derart, dass es zwei verletzte Reisende gab. Zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 23 und 25 Jahren randalierten und schlugen kurz nach Mitternacht am Sonntag (23.10.2022) gegen 00:25 Uhr mehrere Reisende am Bahnhof Bad Cannstatt. Einer der Beiden soll einen Mülleimer sowie einen E-Scooter nach einem 17-jährigen Reisenden geworfen haben, verfehlte glücklicherweise sein vermeintliches Ziel. Daraufhin sollen sie ihn jedoch zu Boden gestoßen haben und der 17-Jährige verletzte sich an der Hand und seinen Knien. Im Anschluss haben sie einen 20-Jährigen durch den Bahnhof verfolgt, welcher aufgrund des nassen Bodens ausrutschte, stürzte und sich an den Kapseln seiner Hand verletzte. Die Verletzten lehnten eine medizinische Erstversorgung ab. Mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Beschuldigten vorläufig festnehmen. Der 23-Jährige wurde auf das Revier verbracht, der 25-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik mittels hinzugerufenem Rettungswagen verbracht. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

